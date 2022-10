Proteste gegen die "Zerstörung von Ö1"

Die geplanten Einsparungen bei Ö1 sowie Überlegungen, auf der Frequenz von FM 4 "ein Ö3 für Junge" (Radiodirektorin Ingrid Thurnher) zu etablieren, haben zu massiven Protesten geführt. In einem offenen Brief an ORF-Generaldirektor Roland Weißmann und Ingrid Thurnher fordern einige Dutzend Kulturschaffendefordern "ein klares Bekenntnis zu FM4, zur Medienvielfalt und dem öffentlich-rechtlichen Auftrag der ORF Radioflotte". Dass etwa aus dem Kultursender Ö1 eine Art CNN Radio für Arme gemacht werden soll, sei ein Anschlag auf die gesamte Kunst,- und Kulturszene des Landes, heißt es in dem Schreiben, das unter anderem von Bilderbuch, Josef Hader, Cornelius Obonya oder Verena Altenberger unterzeichnet wurde.

Auch Gerard Ruiss von der "IG Autorinnen Autoren" zeigt sich ob der ORF-Pläne "fassungslos". Man werde die "Zerstörung von Ö1" nicht zulassen, die geplante Abschaffung von Formaten widerspreche dem ORF-Gesetz.