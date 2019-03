Publikumsrat ließ Vertrauen in die ORF-Information erheben

Eine aktuelle Publikumsumfrage zum Vertrauen in die ORF-Information ist am Donnerstag im ORF-Publikumsrat präsentiert worden. Dass nicht nur die generellen Vertrauenswerte abgefragt wurden, sondern auch die Einstellung dazu je nach politischer Positionierung, schafft in Zeiten, in denen die ÖVP-FPÖ-Regierung an einem neuen ORF-Gesetz bastelt, Gesprächsstoff.

SN/APA/HERBERT NEUBAUER