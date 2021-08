Pulitzer-Preisträger Christo Buschek: "Technologie ist Teil von Journalismus"

Der österreichische Pulitzer-Preisträger Christo Buschek über die Rolle von Daten im Journalismus.

Der Pulitzer-Preis ist für Journalisten wie ein Oscar für Filmschaffende. Im Juni erhielt der österreichische Softwareentwickler Christo Buschek diesen Preis, gemeinsam mit Kollegen des US-amerikanischen Portals BuzzFeed. Das Team deckte in seiner Reportage "Build to Last" Menschenrechtsverletzungen an den Uiguren - einer muslimischen Minderheit - in China auf.

Sie haben als erster Österreicher den Pulitzer-Preis erhalten. Sie arbeiten als Softwareentwickler. Was bedeutet es für Sie, so einen renommierten Journalistenpreis zu erhalten? Christo Buschek: Ich finde es sehr spannend, ...