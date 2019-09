Puls 24 vermeldet erste Quoten

Der neue Fernsehsender Puls 24 hat zu seinem Start am gestrigen Sonntag einen Tagesmarktanteil von 0,34 Prozent in der Gesamtbevölkerung erreicht.

In der Gruppe der 12- bis 49-Jährigen waren es 0,5 Prozent, teilte die ProSiebenSat.1-Puls4 -Gruppe in einer Aussendung am Montag mit. "Ich bin meinem Team sehr dankbar, stolz und glücklich über den wirklich gelungenen Start", freute sich Geschäftsführer Markus Breitenecker. "Die unerwartet gute Quote gleich am ersten Tag darf man allerdings nicht überbewerten, der Neugier-Effekt war mit Sicherheit auch ein Faktor für diesen Erfolgsstart. Unsere große Herausforderung ist ab sofort, diese Qualität im täglichen Betrieb halten können."

Quelle: APA