Puls 24 zeigt ab 2021 die NHL

Der jüngste heimische TV-Sender, Puls 24, überträgt ab dem kommenden Jahr Matches der amerikanischen Eishockeyliga NHL.

Sportfans dürften sich "auf Topstars wie Marco Rossi, Sidney Crosby und Leon Draisaitl freuen", schildert der Schwestersender von Puls 4. Welche Spiele wann übertragen würden, stehe noch nicht fest. Geplant seien aber "regelmäßige Live-Übertragungen in der Regular Season, die entscheidenden Spiele in den Play-offs sowie die kompletten Stanley Cup Finals", also auch die NHL-Endspiele.



Quelle: SN