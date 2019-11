Puls 4 ab Frühjahr mit "Masked Singer"

Startupshow mit Strolz erhält Spin-off, "Next Topmodel" pausiert.

Der Privatsender Puls 4 startet mit neun neuen Eigenproduktionen ins nächste Programmjahr, wie Senderchefin Stefanie Groiss-Horowitz bekanntgab. Höhepunkt ist "The Masked Singer", der ab Frühjahr laufen wird. In dieser Musikshow treten Prominente - maskiert und in Ganzkörperkostümen - mit selbst ausgewählten Songs gegeneinander an. Das für diesen November angekündigte vierteilige Mörderdrama "Prost Mortem" wird auf Jänner verschoben. "Bundeswirtshausspiele" ist eine Gameshow, in der sich Prominente beim "Kellnerparcours" oder beim Fingerhakeln herausfordern. Den Auftakt machen Armin Assinger und Winzer Leo Hillinger.

Die Start-up-Show "2 Minuten 2 Millionen" erhält ein Spin-off: In "2 Minuten 2 Mentoren" pitchen Schüler ihre Ideen vor einer Jury, der unter anderem Ex-Neos-Politiker Matthias Strolz und der Hotelier Erich Falkensteiner angehören. Austria's Next Topmodel" wird es nach den enttäuschende Quoten im kommenden Jahr nicht geben.

Quelle: SN, Apa