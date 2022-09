Puls-4-Gruppe setzt stärker auf Eigenproduktionen

Für ihre herbstliche "Content-Offensive" avisiert die ProSiebenSat.1Puls4-Gruppe mehr Eigenproduktionen, mehr österreichische Beiträge. Damit wolle man sich stärker von internationalen Produktionen und der Streamingkonkurrenz unterscheiden, betonte Puls-24- und Puls-4-Geschäftsführer Michael Stix am Donnerstag in Wien. Flaggschiff der "lokalen Unterhaltung" wird das Projekt "Forsthaus Rampensau" sein, das am 6. Oktober startet.

Schauplatz von "Österreichs erstem Promi-Reality-Format", an dem sich neun Pärchen beteiligen werden, ist eine Almhütte im Kärntner Lavanttal. Mit dabei sind auch die als Richard-Lugner-Gefährtin bekannte "Bambi" und deren ...