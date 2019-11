Puls-4-Infochefin Milborn mit "Medienlöwin" in Gold geehrt

Corinna Milborn ist die heurige Preisträgerin der goldenen "Medienlöwin".

Die Info-Chefin von Puls 4 wurde am Dienstagabend bei der Gala im Vorfeld des Journalistinnenkongresses für ihre Vorbildwirkung und ihr bisheriges Lebenswerk ausgezeichnet. Zu den Gratulantinnen zählte auch Bundeskanzlerin Brigitte Bierlein, die den Preis als "wichtiges gesamtgesellschaftliches Signal" bezeichnete.

Milborn blickte zurück auf das politisch turbulente Jahr 2019, "in dem so viele gute Leistungen von vielen Frauen in diesem Land abgegeben wurden". Martha Schultz, Vizepräsidentin der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) - die den Preis stiftet - und Bundesvorsitzende von Frau in der Wirtschaft, würdigte Milborn als "starke Persönlichkeit, die sich seit Jahren für die Sichtbarkeit von Frauen in Medienberufen einsetzt". Ebenfalls nominiert waren Susanne Schnabl (ORF) und Petra Stuiber ("Der Standard").

Die silberne "Medienlöwin" geht alljährlich an einen redaktionellen Beitrag, der sich mit der Situation oder Lebenswelt von Frauen kritisch und realitätsnah auseinandersetzt. Heuer nahmen Astrid Geisler, Kerstin Bund, Anne Kunze und Sascha Venohr ("Die Zeit" und Zeit Online) den Preis mit nach Hause: für "Der große Unterschied - Wie Frauen in der Arbeitswelt diskriminiert werden". Der "Medienlöwe" 2019 wurde dem Redaktionsteam des ORF-Schwerpunkts "100 Jahre Frauenwahlrecht" überreicht. Der Journalistinnenkongress findet heuer bereits zum 21. Mal statt.

Quelle: APA