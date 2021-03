Puls 4 startet Talenteshow mit Klaus Eberhartinger und Rainer Schönfelder

Puls 4 startet am 12. April mit einem neuen montäglichen Hauptabendformat. In "Show Your Talent" sollen Kandidatinnen und Kandidaten ihre unterschiedlichen Begabungen unter Beweis stellen und sich so die Gunst der Seherschaft und in weiterer Folge den "satten Geldgewinn" sichern.

SN/puls 4/julia feldhagen Rainer Schönfelder (l.) und Klaus Eberhartinger.