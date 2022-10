Puls 4 verliert Rechte für Football-Übertragungen

Das Ende einer Ära kündigt sich an: Nach der kommenden Superbowl ist auf Puls 4 auch für das populäre Moderatorenduo Walterer Reiterer und Michael Eschlböck Schluss.

Schlechte Nachrichten für alle American-Football-Fans in Österreich: Nach 14 Jahren verliert Puls 4 mit Saisonende die Übertragungsrechte an der National Football League (NFL). Mit der kommenden Superbowl ist damit auch für das ebenso bewährte wie beliebte Moderatorenduo Walterer Reiterer und Michael Eschlböck Schluss. "Danke an die treuen Fans", heißt es bereits jetzt aus dem Sender. Ob ein österreichischer Sender die Spiele künftig übertragen wird, ist derzeit noch offen.