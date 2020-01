Quoten: RTL-Dschungelcamp hält sich stabil

Rund 4,5 Millionen Zuschauer sind in Deutschland bei der umstrittenen Ekel-Show mit von der Partie.

dpa Mit zwei Serien hat die ARD am Dienstagabend in Deutschland zur besten Sendezeit den TV-Quotensieg erzielt. 4,94 Millionen Zuschauer sahen um 20.15 Uhr die Familienserie "Um Himmels Willen" mit einem Marktanteil von 15,9 Prozent. Gegen 21.00 Uhr interessierten sich sogar 5,30 Millionen (17,4 Prozent) für die Krankenhausserie "In aller Freundschaft". Auf Platz zwei schaffte es der Privatsender RTL mit der Show "Deutschland sucht den Superstar". Um 20.15 Uhr schalteten 3,40 Millionen (11,3 Prozent) zu.

Im Spätprogramm kann sich der Kölner Sender weiterhin mit dem Dschungelcamp "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" behaupten. Am Dienstagabend um 22.15 Uhr schalteten wieder 4,55 Millionen Zuschauer ein (24,5 Prozent) und damit ähnlich viele wie in den Vortagen.

