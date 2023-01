Radiomoderator Ernst Grissemann im 89. Lebensjahr verstorben

Der Radiomoderator Ernst Grissemann ist wenige Wochen vor seinem 89. Geburtstag verstorben. Das teilten seine Söhne, der Journalist Stefan und der Kabarettist Christoph Grissemann, in einer Pressemitteilung mit. Der in Imst in Tirol geborene Ernst Grissemann, erster Ö3-Chef und späterer Hörfunkintendant, sei demnach am heutigen Freitag nach kurzer schwerer Krankheit im Kreis seiner Familie in Wien verstorben. Am 18. Februar hätte er seinen 89. Geburtstag gefeiert.

SN/imago/SKATA Ernst Grissemann ist im 89. Lebensjahr verstorben