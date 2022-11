Radiosendung "Du holde Kunst": Seit 77 Jahren Lyrik am Sonntagmorgen

Das Konzept ist simpel, die Resonanz nach wie vor groß: "Du holde Kunst" ist Österreichs älteste Radiosendung.

Sonntagfrüh: Der Frühstückstisch ist gedeckt, Kaffee, Brötchen und Käse duften, aus dem Radio sind Zeilen wie diese zu hören: "Trauben und welke Blätter / Lesen sie gern, wo Sonne ruht /Trauben und welke Blätter. / Blasen Novemberwetter, Dämmern sie still bei trauter Glut." Das Gedicht "Rosen und Georginen" von Ricarda Huch begleitet in den Tag, die Texte passen kongenial zur grauen Spätherbstwitterung, man hört zu, denkt nach und erfreut sich an der sinnlichen Kraft der Lyrik.

Morgendliche Gedichte, ...