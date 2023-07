Radiotest 2022/23: ORF-Senderflotte mit stabilen Marktanteilen, Private legen zu

Das Radio bleibt in Österreich weiter fest im Alltag verankert. 76,1 Prozent der Bevölkerung hörten am Vortag ihrer Befragung für zumindest 15 Minuten einen Sender, geht aus den am Donnerstag veröffentlichten Daten des Radiotests 2022/23 hervor.

BILD: SN/BRAT82 - STOCK.ADOBE.COM