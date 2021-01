Rainer Schönfelder verstärkt Rateteam von "The Masked Singer Austria"

Am 15. Februar (20.15 Uhr) startet auf Puls 4 die zweite Staffel der Musikshow "The Masked Singer Austria". Mit dabei sind der in der Coronapandemie berühmt gewordene Babyelefant und Rainer Schönfelder, teilte der Sender am Montag mit.

SN/puls 4/julia feldhagen Rainer Schönfelder