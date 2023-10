Raketenangriff live in 20-Uhr-Nachrichten: Italienisches Team wohlauf

Mitten in den 20-Uhr-Nachrichten ist eine Live-Schalte des italienischen Fernsehsenders Rai aus Israel durch einen neuen Raketenangriff der Palästinenserorganisation Hamas unterbrochen worden.

Die Übertragung brach am Dienstagabend unvermittelt ab, als der Reporter Matteo Alviti gerade aus der Stadt Aschkelon in der Nähe des Gazastreifens über die anhaltenden Angriffe berichtete. Wenige Minuten später meldete sich der Journalist per Telefon in der Zentrale und gab Entwarnung. Das gesamte Team sei unverletzt geblieben und wohlauf.

Alviti, sein Kameramann und eine Producerin waren in Aschkelon schon am Nachmittag einem Raketenangriff knapp entgangen. In der Nähe ihres Hotels wurde der Mietwagen des Teams durch Raketensplitter schwer beschädigt, kurz nachdem die drei das Fahrzeug verlasen hatten. "Zehn Sekunden später, und ich wäre tot gewesen", schilderte der Reporter. Die Raketen wurden von der Hamas aus dem Gazastreifen abgefeuert, wie seit Tagen schon. Ein anderes Auto in der Nähe des Hotels wurde dem Rai-Bericht zufolge völlig zerstört. Viele ausländische TV-Sender haben seit Beginn der neuen Angriffe am Wochenende Sonderkorrespondenten nach Israel geschickt.