Raus aus der "Nerd-Ecke": Wie IT Frauen anspricht

Junge Frauen haben ein schlechtes Bild von Informatik und die Befürchtung, durch ihre Studienwahl "seltsam" zu wirken. Wie eine Professorin nun mit ein paar Kniffen gegensteuert.

Die Ergebnisse ihrer Befragung waren ernüchternd: "Neun von zehn 17-jährigen Schülerinnen, die ich gefragt habe, ob sie sich ein technisches Studium oder ein Informatikstudium vorstellen können, haben abgewinkt und gemeint, dass sie dadurch seltsam wirken könnten." Dies sagt Martina Gaisch, wissenschaftliche Leiterin für Gender und Diversity an der FH Oberösterreich in Hagenberg. Seltsam? "So wie die Protagonisten in der Serie ,The Big Bang Theory' eben - Computernerds, die kaum nach draußen gehen und Probleme im Sozialleben haben", erklärt sie. Weitaus ...