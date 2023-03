RBB-Krise: Künftige Direktoren verdienen weniger

Der Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB) zieht weitere Konsequenzen inmitten seiner Krise und passt die Vergütung von Führungskräften an. Künftige Direktorinnen und Direktoren in dem öffentlich-rechtlichen ARD-Sender verdienen weniger als bislang, wie der RBB am Mittwoch auf dpa-Anfrage bestätigte. Ihr Gehalt liege dann unter der bisherigen Grundvergütung. "Bild" und "B.Z." berichteten zuerst darüber.

BILD: SN/HILLEBRAND