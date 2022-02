"Reader's Digest" feiert 100-Jahr-Jubiläum

Einst druckte man nur gekürzte Texte aus anderen Medien nach, heute widmet man sich in eigenen Beiträgen dem Thema Lebenshilfe.

Im Raum 108 der New Yorker Stadtbibliothek war DeWitt Wallace (1889-1981) in den frühen 1920er-Jahren Stammgast. Hier stöberte der aus Minnesota stammende Sohn eines Universitätsprofessors in Zeitungen und verfolgte beharrlich eine Idee: die Herausgabe eines neuen Magazins, eine Publikation, in der "die besten Artikel aus aller Welt versammelt sind": Am 5. Februar 1922 erschien die erste "Reader's Digest"-Ausgabe ("Auswahl für Leser"). Wallace kümmerte sich um alle redaktionellen Belange, seine Frau - eine Sozialarbeiterin - steckte nach Dienstschluss die Zeitschriften in ...