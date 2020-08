Red-Bull-Chef Dietrich Mateschitz stoppt Rechercheplattform "Addendum"

Damit hatte niemand gerechnet, am Dienstag verlautete der Red-Bull-Konzern überraschend das Aus für "Addendum".

Die Rechercheplattform Addendum wird nach fast genau drei Jahren eingestellt. Das über die "Quo Vadis Veritas"-Privatstiftung von Red-Bull-Chef Dietrich Mateschitz finanzierte Projekt werde gestoppt, wie der Red-Bull-Konzern am Dienstag in einer Aussendung verlauten ließ.

Mateschitz und Addendum-Geschäftsführer Michael Fleischhacker seien zum "einvernehmlichen Entschluss" gekommen, sowohl die Stiftung als auch die Plattform einzustellen, heißt es. "Trotz erheblichen Mitteleinsatzes" und "einer Reihe erfolgreicher und relevanter Rechercheprojekte" sei es "insgesamt nicht gelungen", die "Zielsetzungen der Stiftung in ausreichendem Maß zu erfüllen."

Mateschitz wolle den journalistischen Fokus stärker auf "lösungsorientierte Projekte jenseits der politischen Alltagsauseinandersetzungen" richten, steht in der Aussendung. Ursprünglich war das Ziel des Projekts, das "Ergänzende" (Addendum ist das lateinische Wort dafür) zu liefern, das der klassischen Medienlandschaft fehle.

Addendum wurde 2017 gegründet, neben Fleischhacker ist auch der frühere NEOS-Politiker Niko Alm Geschäftsführer.

Addendum residierte im 7. Wiener Gemeindebezirk, in der früheren "Marktwirtschaft" in der Siebensterngasse. Mehr als 60 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen werkten an mehreren Online- und Printprodukten.

Quelle: SN, Apa