Regisseurin Fingscheidt im SN-Interview: "Netflix hat uns freie Hand gelassen"

Als Ex-Häftling ist Sandra Bullock auf Netflix in "The Unforgiveable" zu sehen. Das Drama ist die Adaption einer BBC-Miniserie - und Hollywood-Sprungbrett für die junge deutsche Regisseurin Nora Fingscheidt.

Eine brüllende, tobende Neunjährige war die Heldin in "Systemsprenger", dem sozialkritischen, vielfach ausgezeichneten Regiedebüt von Nora Fingscheidt. Ihren zweiten Spielfilm hat die junge deutsche Regisseurin nun im Hollywood-Format gedreht, mit Sandra Bullock, Oscar-Preisträgerin Viola Davis und Vincent D'Onofrio: "The Unforgiveable" ist ein Thrillerdrama über eine Frau (Bullock), die nach einer langen Haftstrafe wieder in das Leben zurückzufinden versucht. Ab Freitag ist der Film auf Netflix zu sehen, wie es zur Zusammenarbeit kam, schildert Fingscheidt im SN-Gespräch.

Nach den ...