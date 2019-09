Rekordmonat für Servus TV: Salzburger Sender holt Puls 4 und ATV ein

Noch nie hatte Servus TV einen derart hohen Marktanteil wie im vergangenen Monat. Eine Sendung war sogar erfolgreicher als die Übertragung des Stratos-Sprungs von Felix Baumgartner.

Der August hat dem heimischen TV-Markt eine kleine Zäsur beschert: Erstmals in der Geschichte des österreichischen Privatfernsehens liegen Servus TV, ATV und Puls 4 gleich auf - bei jeweils 3,4 Prozent Marktanteil. Während Puls 4 im Vergleich zum August des Vorjahres stabil blieb und ATV 0,4 Prozentpunkte verlor, konnte Servus TV deutlich zulegen: Noch im August 2018 lag der Salzburger Sender bei 2,4 Prozent.

Auf Nachfrage führte Servus TV vor allem den Live-Sport als treibende Kraft an. Das Testspiel von Red Bull Salzburg gegen Real Madrid (9 Prozent Marktanteil), das Finale des Tennisturniers in Kitzbühel (19 Prozent) und das Moto-GP-Rennen in Spielberg (23 Prozent) brachten Top-Quoten. Der Heim-Grand-Prix der Moto-GP-WM war laut Servus TV sogar die - nach Marktanteilen - erfolgreichste Sendung der Sendergeschichte. Noch erfolgreicher als die Übertragung des Stratos-Sprungs von Felix Baumgartner 2012.

Während sich Servus TV freuen darf, steht beim ORF neuerlich ein Minus. ORF 1 verlor im Jahresvergleich 1,2 Prozentpunkte und pendelte sich bei 6,5 Prozent ein; ORF 2 legte auf 19,5 Prozent zu. Gesamt verlor die ORF-Gruppe somit 0,7 Prozentpunkte.