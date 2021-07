Religionspodcast thematisiert Alltag von Muslimen in Österreich

Neue Folge des ökumenischen Religionspodcasts "Wer glaubt, wird selig" stellt Projekt "Salam Oida" vor - Betreiberinnen wollen mit Vorurteilen und Klischees aufräumen

Mit dem Projekt "Salam Oida" wollen Asma Aiad und Ines Mahmoud zeigen, wie muslimische Menschen feiern und ihren Alltag in Österreich gestalten. "Wir hatten das Gefühl, dass wir uns ständig gegenüber Vorurteilen und Klischees rechtfertigen mussten. Die Vielfalt, die uns ausmacht und die auch ein Teil Österreichs ist, hat uns gefehlt", so Aiad in einer neuen Folge des Religionspodcasts "Wer glaubt, wird selig". Mit "Salam Oida" wollten die beiden jungen Frauen hier gegensteuern.

"Salam Oida" ist auf Instagram unter https://www.instagram.com/salam.oida/ erreichbar. Der Name setzt sich aus dem Gruß "Salam" und dem wienerischen Wort "Oida" für "Alter" zusammen. "Das zeigt auch ein bisschen das typisch Österreichische: Das liebe und nette 'Salam' und das 'Oida', wenn wir uns als Wiener über etwas aufregen", erklärt Aiad.

Ein großer Teil der Inhalte von "Salam Oida" spielt sich während des Fastenmonats Ramadan ab. Dabei wird gezeigt, wie muslimisches Leben in dieser Zeit aussieht. Die einzelnen Themen handeln unter anderem von Kochrezepten, familiären Treffen und Sport während der Fastenzeit. Dieses und letztes Jahr sei das Fastenbrechen oft online gefeiert worden. Ihr sei es wichtig, Menschen miteinander ins Gespräch zu bringen, so Aiad: "Leider ist es im Fall der Muslime so, dass oft über sie gesprochen wird, aber selten mit ihnen über die Frage, wie es ihnen geht."

Es gehe bei "Salam Oida" um ganz einfache Dinge des Zusammenlebens, die alle Menschen betreffen. "Da sehen wir, dass wir viel mehr Gemeinsamkeiten haben, als wir uns vorstellen." Räume, in denen Menschen miteinander sprechen können, würden immer weniger, die Spaltung der Gesellschaft werde immer wieder vorangetrieben, kritisiert Aiad.

Besonders heikel sind für die junge Muslima Fragen nach eigenen Erfahrungen mit Rassismus. "So etwas ist schwer für mich, weil es leider nichts ist, was mir und vielen anderen selten passiert." Dabei handle es sich um Beschimpfungen und Übergriffe. "Das verletzt und hinterlässt Wunden und Narben." Sie erinnert sich etwa an den Tag nach dem 11. September 2001, wie sie als Gymnasiastin in der Unterstufe gemeinsam mit zwei anderen Schülerinnen von einer Lehrerin dazu aufgefordert wurde, zu den Anschlägen Stellung zu beziehen: "Ich war so überfordert, ich habe das zwar am Tag davor im Fernsehen gesehen, aber ich habe den Zusammenhang nicht verstanden, warum ich jetzt etwas dazu sagen soll. Ich habe nicht verstanden, was die Frau von mir will. Zu Hause hat mir meine Mutter versucht, das zu erklären", berichtet Aiad.

Oft werde ihr etwa die Fragen gestellt, ob ihr im Sommer unter dem Kopftuch nicht zu heiß sei, auch von Fremden in der U-Bahn. "Es gibt Dinge, die sind eben so und wenn ich nicht darüber reden möchte, dann rede ich nicht darüber." Bei der Repräsentation von Menschen mit Migrationshintergrund nimmt Aiad auch die Medien in die Pflicht. Sie kritisiert vor allem die Bebilderung der Artikel: "Wenn man das Thema Integration behandelt hat, ist immer eine Frau mit Kopftuch abgebildet, am besten von hinten, damit man ihr Gesicht nicht sieht." So würden nur Klischees gefördert, es fehle an guten Bildern und an Menschen, die das mit bedenken.

"In den Redaktionen müssen viel mehr Menschen sitzen, die Experten und davon betroffen sind. Es muss hier mehr Menschen mit Migrationsbiografie geben, die mitgestalten und etwas einbringen können." Sie habe auch Redaktionen angeschrieben und auf die Bilder angesprochen, die Situation habe sich seither gebessert, so Aiad, die sich auch über Soziale Medien wie Instagram oder Facebook zu Wort meldet. Die Aktivistin und Künstlerin räumt aber ein, dass dahinter bei den Redaktionen keine böse Absicht stecke, es fehle jedoch oft an Sensibilität.

Kritik übt Aiad an der umstrittenen Islamlandkarte der Dokumentationsstelle Politischer Islam. Diese sei absolut kontraproduktiv und müsse offline genommen werden, forderte sie. Die Karte stellt Muslime unter Generalverdacht. "Wenn man wirklich die Vielfalt muslimischen Lebens darstellen möchte, passiert das anders und das findet auch gerade statt", so Aiad. Das Projekt "Salam Oida" soll noch ausgebaut werden.

Der von der ökumenischen Radioagentur Studio Omega produzierte Religionspodcast "Wer glaubt, ist selig", ist auf der Website der katholischen Kirche in Österreich (www.katholisch.at), auf www.studio-omega.at, auf "https://studio-omega-der-podcast.simplecast.com" sowie auf iTunes, allen Smartphone-Apps für Podcasts, auf Spotify und auf YouTube (https://www.youtube.com/channel/UCwJ-QjJFPX4EGRuHBHsIJJQ/featured) abrufbar.