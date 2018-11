René Benko steigt bei "Krone" und "Kurier" ein

Das größte Verlagshaus Österreich hat einen neuen Teilhaber: Die Signa Holding von Immobilien-Milliardär René Benko hat sich Anteile an "Krone" und "Kurier" gesichert.

Es ist der dritte Coup innerhalb weniger Monate: Nach Kika/Leiner und Kaufhof ist die Signa-Gruppe nun auch in das Mediengeschäft eingestiegen. Wie das österreichische Unternehmen am späten Montagvormittag bekannt gab, übernimmt die Holding 49 Prozent des Auslandarms der deutschen Funke Mediengruppe. Diese hält wiederum 50 Prozent an der "Kronen Zeitung" und etwas weniger als 50 Prozent am "Kurier". Die übrigen Anteile an der "Krone" gehören der Familie Dichand; Mitgesellschafter beim "Kurier" ist Raiffeisen.

In ersten Reaktionen geben sich sowohl die Funke-Mediengruppe mit Sitz in Essen als auch die Signa Holding begeistert: Funke-Geschäftsführer spricht "von einem starken Partner für unsere verlegerischen Aktivitäten in Österreich". Und er macht auch gleich klar, wohin die Reise gehen soll: "Mit neuer Kraft und Dynamik werden wir die starken Marken gemeinsam in die Zukunft führen, vor allem auch durch eine konsequente Digitalisierung."

Auch Signa betont den Digitalansatz: Mit der Partnerschaft habe man einen wichtigen Schritt gesetzt, "einer der führenden Multichannel-Anbieter in Europa zu werden". Inhaber René Benko selbst ergänzt: "Wir werden insbesondere unser starkes Know-how in der Digitalisierung traditioneller Geschäftsmodelle erfolgreich in die Partnerschaft einbringen." Die Digitalisierung löse die Grenzen zwischen traditionellen Geschäftsmodellen auf. Deshalb investiere man strategisch in Geschäftsmodelle, "die breite Konsumentenschichten mit außergewöhnlichen Produkten und Leistungen überzeugen und ihre zukünftigen Bedürfnisse in der analogen wie der digitalen Welt ganzheitlich abbilden". Und vor allem folgender Satz lässt aufhorchen: "Die Transformation starker Marken spielt da eine ganz wesentliche Rolle."

