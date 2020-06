Reporter ohne Grenzen: Journalisten in Weißrussland müssen freigelassen werden

Die Organisation Reporter ohne Grenzen hat Festnahmen von Journalisten vor der Präsidentenwahl in Weißrussland (Belarus) kritisiert. Die Regierung unternehme alles, um Berichte über den Wahlkampf von Oppositionellen zu verhindern, teilte die Organisation am Mittwoch in Berlin mit.

SN/apa (archiv/epa) Symbolbild