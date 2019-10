Revolutioniert Apple die Streamingwelt?

Diese Woche startet Apple TV+, das Streamingportal des iPhone-Riesen. Staraufgebot und Preis kommen einer Kampfansage gleich. Dennoch sind Experten skeptisch - und sprechen einem anderen neuen Anbieter sogar bessere Marktchancen zu.

Es ist gar nicht so lange her, dass an einem Montagmorgen in Schule, Büro oder Werkstatt fast alle dasselbe Gesprächsthema hatten. Denn am Wochenende hatten die meisten dieselbe TV-Sendung gesehen. "Wetten, dass..?" etwa, oder den "Tatort". Und auch dasselbe Fußballspiel, ...