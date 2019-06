Rezo-Auftritt beschert Jan Böhmermann prächtige Einschaltquote

Der erste längere Auftritt des Youtubers Rezo im deutschen Fernsehen hat Jan Böhmermanns Talkshow "Neo Magazin Royale" eine ausgezeichnete Quote beschert. Insgesamt schalteten am späten Donnerstagabend 480.000 Zuschauer (2,5 Prozent) ZDFneo ein. Das ist für sich genommen zwar noch kein Rekord. Denn als im Mai 2016 Böhmermanns Gedicht "Schmähkritik" gegen den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan die Republik bewegt hatte, hatte der Wert auf ZDFneo schon mal bei 620.000 gelegen. Allerdings war der Erfolg beim jungen Publikum laut dem Branchendienst dwdl.de noch nie so groß wie jetzt - 250.000 waren demnach zwischen 14 und 49 Jahren alt, was starken 4,3 Prozent entspricht. Die Zweitausstrahlung am Freitag und Nutzung der Mediatheken sind in diese Werte noch nicht eingeflossen.

Quelle: Dpa