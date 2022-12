Roboter im Restaurant: Ein Zukunftstrend?

Der kleine Kerl ist nur 1,30 Meter groß, kann aber viele Tabletts gleichzeitig schleppen, mit forschem Tempo durch das Restaurant eilen und nonstop durcharbeiten. In einem Kölner Sushi-Lokal gehört der Roboter namens Miaomiao zum Servicepersonal, fährt autonom zu den Tischen. Die Gäste nehmen sich die bestellten Speisen selbst von einer der vier Etagen herunter, also quasi aus dem Rumpf des Roboters.

Die Maschine - ihr Display im "Kopf" erinnert an eine Katze - sagt brav "danke schön" und steuert mit leiser Musik den nächsten Tisch an. In der Gastronomie herrscht Personalmangel - eine wachsende Chance für Serviceroboter als eine Art Hilfskellner, meinen so manche. Der Roboter entlaste sein Personal, berichtet der Mitinhaber des Sushi-Restaurants Nakoyashi, Jianming Wu. "Er ist nur eine Ergänzung, kein Ersatz." Auf dem Display tippt er ein, zu welchem Tisch Miaomiao mit frisch aufgeladenem Akku sausen soll. Eine Sensorik verhindert ein Anstoßen, Raumkoordinaten sind eingespeichert, ebenso eine Sprachausgabe - so kann die Servicemaschine auch etwa "Happy Birthday" singen: "Unser Roboter unterstützt uns sehr. Er macht auch ein bisschen Show und ist natürlich eine Attraktion."

Derzeit sei der Einsatz solcher Roboter in Deutschland noch nicht weit verbreitet, schildert Wirtschaftsprofessor Valentin Weislämle von der Dualen Hochschule Baden-Württemberg. "Klar ist jedoch, dass die Anzahl der Geräte immer mehr zunimmt und dass die Serviceroboter nicht mehr verschwinden werden. Insofern kann man von einem Trend sprechen." Der Personalmangel in der Branche sei Beschleuniger für deren Verbreitung, erläutert der Leiter des Studiengangs BWL-Tourismus, Hotellerie und Gastronomie. Die Serviceroboter für den gewerblichen Einsatz kosteten mindestens 10.000 Euro, je nach digitalen Möglichkeiten aber auch viel mehr.