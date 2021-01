Roboter können nun auch Geschirr einräumen

Erstmals ging die Technik-Messe CES virtuell über die Bühne. Dennoch wurde einiges geboten: aufrollbare Handys, hilfreiche Roboter und die Prognose, wann es selbstfahrende Autos zu kaufen gibt.

Die CES bot auch 2021 das, was sie immer bietet: einen Ausblick auf jene Technologien, die unser Leben in den kommenden Jahren bestimmen könnten. Doch im Gegensatz zu den vergangenen 22 Ausgaben in der US-Wüstenstadt Las Vegas gab es dieses Mal keinen einzigen Prototyp live zu sehen. Die Coronapandemie machte die CES zu einer rein virtuellen Veranstaltung - ohne die üblichen Besucherscharen. Jene Neuerungen, die von den Tech-Riesen per Onlinepräsentation vorgestellt wurden, hatten es dennoch in sich.

Der ...