"Roboterjournalismus hat seine Grenzen"

Für 2018 riefen IT-Pioniere die Ära der künstlichen Intelligenz im Journalismus aus. In der Branche ist sie aber noch nicht angekommen.

Computer, die mit Daten gefüttert werden und diese in Sekundenbruchteilen in Meldungen umwandeln: Was technisch bereits möglich ist, vermag das Handwerk von Journalisten in Österreich noch nicht zu ersetzen.

Erste Versuche gab es vor einigen Monaten bei der APA, der größten heimischen Nachrichtenagentur. "Wir versuchen mittlerweile, das Thema Textroboter nicht isoliert zu betrachten. Eine Redaktion muss sich darüber klar sein, welche Daten sie woher bekommt und wofür verwenden möchte", sagt Katharina Schell, Mitglied der Chefredaktion und bei der APA für Innovationen zuständig. Angewendet werde ein solcher Roboter derzeit nicht.