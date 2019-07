"Rocketman"-Regisseur dreht nächsten "Sherlock Holmes"

Der britische Regisseur Dexter Fletcher (53), der mit "Rocketman" das Leben von Elton John ins Kino brachte, soll die "Sherlock Holmes"-Serie fortsetzen. Er soll laut "Variety" die Regie von seinem Landsmann Guy Ritchie übernehmen. Ritchie hatte für "Sherlock Holmes" (2009) und "Sherlock Holmes: Spiel im Schatten" (2011) Robert Downey Jr. in der Rolle des Kultdetektivs vor die Kamera geholt.

Downey, der zwischenzeitlich mit "Iron Man"-Rollen beschäftigt war, soll zum dritten Mal den Schnüffler spielen. Auch Jude Law wird wieder in der Partner-Rolle als Professor Watson erwartet. Das Studio Warner Bros. will Teil 3 der Detektiv-Saga im Dezember 2021 in die Kinos bringen. Vor "Rocketman" hatte Fletcher mit dem oscarprämierten Musikfilm "Bohemian Rhapsody" Erfolg.

Quelle: Apa/Dpa