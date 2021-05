Roman Vonderhaid ist neuer Pressesprecher des Verbandes Österreichischer Zeitungen

Roman Vonderhaid übernimmt mit 1. Juni die Leitung der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit des Verbandes Österreichischer Zeitungen (VÖZ).

Auch die Presseagenden des Österreichischen Zeitschriften- und Fachmedienverbandes (ÖZV) sowie der Medienkompetenz-Initiative Medien in Schule und Ausbildung (Mischa) liegen künftig in den Händen des 37-jährigen gebürtigen Wieners. "Ich freue mich, mit Roman Vonderhaid einen Kommunikationsprofi für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit unserer Branchenverbände gewonnen zu haben, der einerseits mit den Interessen und Zielsetzungen eines Interessensverbandes bestens vertraut ist und andererseits sein breites Know-how im Kommunikationsbereich einbringen kann", wurde VÖZ-Geschäftsführer Gerald Grünberger in einer Aussendung zitiert.

Vonderhaid war zuletzt Pressesprecher des "Jö Bonusclubs". Zudem fungierte er als Bundesgeschäftsführer der Jungen Wirtschaft (JW) und war als Kommunikationsberater bei der Wiener PR-Agentur Ketchum Publico tätig.