Romy-Akademiepreise: Marvin Kren und Volker Schlöndorff nominiert

Zwei Tage vor der 29. Verleihung der TV-Preise Romy werden am 5. April im Wiener Grand Hotel am Ring die Romy-Akademiepreise in den Fachkategorien verliehen. Der Festakt wird von ORF 2 am 6. April um 21.10 Uhr als Best-of gezeigt werden. Die Nominierungen dazu gab nun der "Kurier" bekannt.

SN/APA (Neubauer)/HERBERT NEUBAUER Marvin Kren.