Rosen züchten, Tee trinken: Wolken am Romanzenhimmel

Seit 30 Jahren zeigt das ZDF Rosamunde-Pilcher-Filme. Warum nun weniger Edelschnulzen produziert werden sollen.

Jeder kennt sie, aber keiner will sie gesehen haben: Seit 30 Jahren zeigt das ZDF sonntagabends seine Edelschnulzen nach Texten der britischen Autorin Rosamunde Pilcher (1924-2019), in fast 170 Filmen haben sich seither vor der wildromantischen Kulisse von Cornwall unzählige Herzen gefunden. Mit der neuen Pilcher-Adaption "Liebe ist die beste Therapie" (5. März) geht die 1993 gestartete Filmreihe ins Jubiläumsjahr, doch ausgerechnet jetzt hängen dunkle Wolken am rosaroten Romanzenhimmel: Das ZDF will künftig weniger Pilcher-Filme drehen lassen und die Dosis ...