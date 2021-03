Rot-weiß-rote Zeitreise mit Prominenten

Doku-Reihe "Österreichs wunderbare Jahre": Servus TV will mit Promi-Interviews das Zeitgefühl vergangener Tage lebendig machen.

"In the Mood": Zu vollem Glenn-Miller-Sound ist folgender Text zu hören - "Wunderbare Jahre beginnen. Freiheit, Selbstbewusstsein, Wiederaufbau, Wohlstand, Lebensfreude." So beginnt der erste, den 1950ern gewidmete Teil der neuen Servus-TV-Dokumentationsreihe "Österreichs wunderbare Jahre" (21.10 Uhr). In insgesamt sechs Folgen wird - in jeweils 47 Minuten - ein Jahrzehnt schlaglichtartig dargestellt. "Wir wollen nicht Zeitgeschichte, sondern Zeitgeschehen über das persönliche Erleben von Menschen erlebbar machen", sagt Gerhard Jelinek, der gemeinsam mit Birgit Mosser-Schuöcker die Filme gestaltet hat.

Was ...