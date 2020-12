RTL bringt Murmeln ins Fernsehen

RTL will in einer neuen Show Prominente am Murmel-Parcours spielen lassen.

Das Format "Murmel-Mania" komme im Frühjahr ins Programm, sagte RTL-Geschäftsführer Jörg Graf in einer am Dienstag veröffentlichten Ausgabe des "Mediengruppe RTL Podcasts". Es handele sich um eine Show, in der Promis einen Murmel-Parcours "bespielen" sollen. "Ideenmäßig hängt das auch ein bisschen zusammen mit der Faszination "Domino Day", den wir als riesengroßes Event mit wochenlanger Vorbereitung so nicht produzieren können", sagte Graf. Der "Domino Day" ist TV-Klassiker, in dem möglichst viele Domino-Steine in einer Kettenreaktion umfallen. Nach einer längeren Pause war ein neue Ausgabe für 2020 geplant. Wegen Corona musste sie aber verschoben werden. Quelle: Dpa