Die kultige Trash-TV-Serie soll trotz Pandemie über die Bühne gehen. Das Finale ist für Anfang Februar geplant.

Omikron zum Trotz: Das RTL-Dschungelcamp soll am 21. Jänner in Südafrika starten. "Nach aktueller Planung soll die 15. Staffel von "Ich bin Star - Holt mich hier raus!" mit neuen Kandidaten, neuen Prüfungen und ganz viel Spaß in der Nähe des Kruger-Nationalparks produziert werden - natürlich unter Beobachtung der aktuellen Corona-Entwicklungen", teilte RTL am Dienstag mit. Moderatoren sind wieder Sonja Zietlow und Daniel Hartwich. Das Finale findet am 5. Februar statt.

Das australische Dschungelcamp-Pendant "I'm a Celebrity - Get Me Out of Here!" findet seit 2015 in Südafrika statt. Da RTL derzeit nicht im australischen Dschungel produzieren kann, nutzt der Sender das Südafrika-Camp der Australier. Dort gehen zwölf Kandidaten auf Sternenjagd. Benannt sind bereits Designer Harald Glööckler, Sänger Lucas Cordalis und Reality-TV-Kandidat Filip Pavlovic. Gedreht wird in der spektakulären Savannenlandschaft nahe dem Blyde River Canyon. Da gibt es zwar viele schöne und gefährliche Tiere und Landschaften für Mut- und Ekelproben, aber keinen Dschungel. Der Kap-Staat bietet den Machern allerdings wegen der geringeren Zeitverschiebung zu Deutschland - gerade mal eine Stunde - dramaturgische Vorteile.