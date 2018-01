RTL-Dschungelcamp: Sydney Youngblood musste gehen

Bei der RTL-Dschungelshow hat das Fernsehpublikum am Freitagabend Sydney Youngblood herausgeschmissen.

Der 57-Jährige bekam bei der Show "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus" die wenigsten Anrufe. Der Soulsänger, der Ende der 80er mit "Sit And Wait" einen Hit gelandet hat, hatte schon tagelang darauf hingefiebert, endlich die TV-Show verlassen zu dürfen.

"Ich kann nicht mehr. Ich will gehen. Ich packe", hatte er zum Beispiel am Donnerstag zum Auftakt der K.O.-Runde gesagt. Am Freitag legte er nach. "Ich gehe. Ich haue ab. Wenn ich rauskomme, bin ich gestört." Das Publikum nahm ihm diese schwere Entscheidung ab. Am Donnerstag war Schauspielerin Sandra Steffl (47) geflogen. Schon vor dem ersten Zuschauervotum hatte diese Woche Transgender-Model Giuliana Farfalla (21) das Handtuch geworfen und das Camp verlassen.

Am Freitag musste Ex-"Bachelor"-Zicke Kattia Vides (29) gleich zwei Mal bei Dschungelprüfungen ran - sowohl im Wildwasserbach wie im Schweinestall. Es ist die mittlerweile zwölfte Staffel von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus".

