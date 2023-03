RTL: Haben viele Kaufinteressenten für Gruner+Jahr-Zeitschrifen

Das Bieterverfahren dürfte im Sommer abgeschlossen sein. Über mögliche Erlöse will Konzernchef Thomas Rabe nicht spekulieren.

Die zum Verkauf stehenden Zeitschriften von Gruner+Jahr stoßen auf großes Interesse. Es hätten sich "etliche" Investoren gemeldet, sagte RTL-Chef Thomas Rabe am Donnerstag. "Die Verkaufsprozesse haben begonnen." Die Interessenten erhielten Informationen und seien aufgefordert, demnächst Angebote abzugeben. Er gehe davon aus, dass das Bieterverfahren einige Monate dauere und bis zum Sommer abgeschlossen sei, betonte Rabe. Über mögliche Erlöse wolle er nicht spekulieren.

Nach der Übernahme von Gruner+Jahr für 228 Mill. Euro mit 1. Jänner 2022 dampft RTL das Zeitschriften-Geschäft des Hamburger Traditionsverlags massiv ein und streicht dabei rund 500 Arbeitsplätze. Etwa 200 weitere Jobs der insgesamt 1.900 Vollzeitstellen sollen durch den Verkauf von Titeln wegfallen. Rabe, der Chef von RTL Deutschland, der europäischen RTL Group und des Mutterkonzerns Bertelsmann ist, rechtfertigte den Schritt erneut. Das Zeitschriftengeschäft habe 2022 keinen relevanten Beitrag zum RTL-Gewinn beigetragen und der schwache Jahresstart 2023 bei Anzeigen und Vertrieb bestätige die Prognosen für heuer. Ohne Gegensteuern würde das Publishing-Geschäft etwa zweistellig in die Verlustzone geraten.

Unternehmenssparten müssten sich aber von selbst tragen, betonte der Manager. "Es gibt bei Bertelsmann auf Dauer keine Quersubventionierung von Geschäften." RTL will Kernmarken wie "Stern", "Geo" und "Capital" wegen großer Synergien mit den TV-Redaktionen behalten, aber 23 Zeitschriften von Gruner+Jahr einstellen. Titel wie "P.M.", "11 Freunde", "Landlust", "Beef" oder "Essen&Trinken" sollen verkauft werden. Kritiker nicht nur aus der Belegschaft hatten Rabe vorgeworfen, als kalkulierender Manager mangle es ihm an publizistischer Verantwortung. "Ich habe mich nie selbst als Journalist oder Verleger positioniert", sagte Rabe in einer Telefonkonferenz. Er interessiere sich breit für Journalismus und journalistische Inhalte, sehe seine Stärke aber bei der Führung von Bertelsmann als Konzern mit mehr als 20 Milliarden Euro Umsatz. Er selbst spüre für die Entscheidungen große Rückendeckung von den RTL- und Bertelsmann-Aufsichtsräten.