RTL verkauft Hochglanz-Magazin "Salon" an Redaktionsleiterin

Der Medienkonzern RTL setzt die Neuordnung des Zeitschriftenimperiums von Gruner+Jahr fort.

Der Magazintitel "Salon" wird an dessen Redaktionsleiterin Anne Petersen verkauft, wie RTL am Montag mitteilte. Petersen übernehme das "Magazin für Gastlichkeit, Design und Kultur" in einem Management-Buy-out zum 1. September: "Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Die Vermarktung des Titels wird von der Ad Alliance fortgeführt, und der Vertrieb wird weiterhin über den dpv und DMV erfolgen. Alle Mitarbeiterinnen werden übernommen. Standort des Magazins bleibt weiterhin Hamburg." Das Heft erscheint seit 2014 vier Mal im Jahr.

Damit geht die Neuordnung des Portfolios bei RTL Deutschland weiter. Vor einer Woche war bekanntgeworden, dass das Wirtschaftsmagazin "Business Punk" zum Münchner Medienhaus Weimer Media Group wechselt. Auch für die frühere Gruner+Jahr-Magazinfamilie "P.M." hat RTL neue Eigentümer gefunden: Sie geht ans Verlagshaus GeraNova Bruckmann.

RTL Deutschland hatte die Magazinsparte von Gruner+Jahr zum Jahr 2022 übernommen. Nach einer Portfolioüberprüfung gab der Konzern dann das Aus von mehr als 20 Zeitschriften bekannt. Zudem sollen mehrere Magazine verkauft werden. Insgesamt würden damaligen Angaben zufolge rund 700 der 1900 Stellen wegfallen. RTL will sich auf Kernmarken wie "Stern" oder "Geo" konzentrieren und dort ins Digitale investieren. RTL erhofft sich Synergien beider Häuser. G+J und RTL zählen zum Portfolio von Bertelsmann in Gütersloh.

Als neue Eigentümerin wurde auch Anne Petersen in der Mitteilung zitiert: ""Salon" hat sich für mich, mein gesamtes Team und den großen Kreis von freien Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu einer einzigartigen journalistischen Heimat entwickelt. Daher bin ich glücklich, dass wir einen für alle bestmöglichen Weg gefunden haben und das Magazin sicher in die Zukunft führen können."