RTL will "Super-Plattform" aufziehen

Erstes allumfassendes deutschsprachiges Medienportal geplant.

RTL geht in Deutschland im kommenden Jahr einen Schritt, der in der Medienbranche aufmerksam beobachtet werden wird: Die TV-Sendergruppe baut ihre Video-Streamingplattform zu einem crossmedialen Portal aus. Bislang gibt es solche sogenannten Supermediatheken im deutschsprachigen Raum noch nicht - zumindest nicht in dieser Form.

Die Streamingplattform TVnow, die seit dieser Woche RTL+ heißt, konzentriert sich aktuell auf Bewegtbildangebote mit Livestream der Fernsehsender, Streaming-Serien und der Mediathek. Im ersten Halbjahr 2022 kommen weitere Gattungen hinzu. RTL nennt das "One app, all media"-Angebot. Bislang hat RTL etwa eine eigene Audiothek - Audio Now. Diese soll in der neuen Super-Mediathek aufgehen inklusive Musik, Hörbücher, Podcasts, in Kooperationen etwa mit dem Musikstreamingdienst Deezer oder der Penguin Random House Verlagsgruppe. 2022 übernimmt zudem die RTL-Mutter Bertelsmann die deutsche Magazinsparte des Verlagshauses Gruner + Jahr. Eine Folge soll sein, dass E-Paper-Ausgaben der Magazine auf RTL+ verfügbar werden.

Die Ziele sind ambitioniert: Bis Ende 2026 strebt die RTL Group zehn Millionen zahlende Abonnenten für die beiden Streamingplattformen RTL+ in Deutschland sowie Videoland in den Niederlanden an. Bis 2026 soll zudem ein Streamingumsatz von einer Milliarde Euro erreicht werden. Zwischen Jänner und September dieses Jahres lag der Umsatz bei 162 Millionen und somit um 30,6 Prozent höher als im Vorjahr. Die börsennotierte RTL Group zählte Ende September gesamt 3,4 Millionen Abonnenten auf beiden Streaming-Diensten - ein Plus von rund 90 Prozent.