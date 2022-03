Russischer Diplomat unterstellt Journalist Drogenkonsum

Der russische UN-Spitzendiplomat Dmitri Poljanski hat in einem Interview mit dem österreichischen Fernsehsender Puls 4 dem Moderator Drogenkonsum unterstellt. "Ich weiß nicht, was Sie rauchen", sagte der Vizechef der russischen UN-Vertretung in New York zu Moderator Thomas Mohr am Montagabend.

Der Journalist hatte Moskaus Ansicht hinterfragt, dass das Vorgehen in der Ukraine kein Krieg, sondern nur eine Militäroperation zur Beendigung eines Krieges sei. Die Ukraine führe seit acht Jahren in der Ostukraine Krieg gegen die russischsprachige Bevölkerung, sagte Poljanski. Während die russische Armee hochpräzise Schläge durchführe und keine zivilen Ziele angreife, missbrauchten "ukrainische Nationalisten", die Zivilisten als menschliche Schutzschilde, so Poljanski weiter. Zum Ende des 16-minütigen, sehr kontroversen Gesprächs erklärte der Diplomat erneut, der Journalist möge "nicht solches Zeug" rauchen. Vor wenigen Tagen hatte Twitter das Konto von Poljanski wegen missbräuchlicher Benutzung im Zuge des Ukraine-Krieges gesperrt.