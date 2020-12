Russisches Gesetz gegen "Zensur" bei Youtube und Twitter

Aus Ärger über die Sperrung von Inhalten russischer Staatssender hat das Parlament in Moskau nun "Zensur" bei Youtube, Twitter, Facebook und anderen Netzwerken verboten. Die Staatsduma verabschiedete am Mittwoch in dritter und letzter Lesung eine Gesetzesänderung, die solche Sperren unter Strafe stellt. Es drohen Geldstrafen oder auch die Blockierung von Internetseiten oder ganzer Portale.

SN/AFP „Zensur“ bei YouTube ist in Russland nun offiziell verboten.