"Rust"-Dreh soll an anderem Ort fortgesetzt werden

Nach dem tödlichen Schuss auf die Kamerafrau Halyna Hutchins sollen die Dreharbeiten für den Film "Rust" Medienberichten zufolge umziehen. "Die Produktion erwägt andere Standorte, auch in Kalifornien, aber es wurden noch keine Entscheidungen getroffen", wurde die Anwältin der Produktionsfirma in "The Hollywood Reporter" zitiert.

SN/AP Bei den Dreharbeiten zum Film „Rust“ nahe Santa Fe kam es zum tödlichen Unfall.