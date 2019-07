Rustikale Verbrecherjagd auf der "Grünen Insel"

Neuseeland, einst "Herr der Ringe"-Schauplatz, dient als Ambiente einer neuen Krimiserie. .

Als bekannteste neuseeländische Fernsehserie gelten "Die Enid Blyton Abenteuer" - aber auch "Top of the Lake" von Jane Campion über ein in Neuseeland entführtes Mädchen hat Aufsehen erregt. Nun gibt es mit "Brokenwood" einen neuen Ansatz: Detective Senior Sergeant Mike Shepherd (Neill Rea) hat nicht nur eine Schwäche für Country- & Westernmusik auf antiken MusiCassetten, sondern auch für Oldtimer. Der aus Auckland ins - fiktive - ländliche Brokenwood versetzte Ermittler kann sich auf Detective Constable Kristin Sims (Fern Sutherland) verlassen.

Eindrucksvolle Aufnahmen der Nordinsel Neuseelands, auch "Grüne Insel" genannt und aus den "Herr der Ringe"-Verfilmungen bekannt, flankieren die mit schnippischen Dialogen versehene Handlung, im Original als "Mysteries" ausgeschildert.

Als ein in der Gegend unbeliebter Farmer tot aufgefunden wird, glauben Shepherd und Sims - zwei eher barocke Erscheinungen - nicht an einen Unfall. Dann wird klar, dass der örtliche Polizeichef schon einmal einen Unschuldigen bezichtigt hat. Hängt der aktuelle Mord mit einem früheren zusammen?

Der Begriff "Menschenfischer" erhält schon in der ersten Folge eine makabere neue Bedeutung. Fünf Staffeln wurden bereits produziert, eine sechste entsteht derzeit.

Brokenwood - Mord in Neuseeland: Blut und Wasser, am Sonntag

ab 21.45 Uhr/ARD; Folgen wöchentlich.