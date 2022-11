Krista Stadler in "Sachertorte": "Auf Liebesgeschichten hat man sicher Lust"

Comeback einer TV-Legende: Krista Stadler spielt im Amazon-Liebesfilm "Sachertorte" eine Grande Dame.

Mit "Sachertorte" auf Amazon Prime startet am Freitag ein in Wien spielender Liebesfilm. Karl (Max Hubacher) sucht im Hotel Sacher nach seiner Traumfrau Nini (Michaela Saba). Ebendort residiert die von Krista Stadler (80) gespielte Fanny Sawallisch.

Frau Stadler, was hat Sie gereizt, in diesem auf Neudeutsch "Rom-Com" genannten Film mitzuspielen? Krista Stadler: Ein Satz in meinem Text. Karl, der junge Mann kommt ins Sacher und der Oberkellner schasselt ihn gleich ab. Ich frage, was los ist und der ...