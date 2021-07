"Salzburg heute" hat mit Andreas Landrock einen neuen Moderator

Der 45-Jährige hat große Erfahrung im redaktionellen Bereich und als Moderator. Er fühlt sich in allen Ressorts heimisch.

Der ORF Salzburg verstärkt sein Moderatoren-Team für die Fernsehsendung "Salzburg heute". Am 14. Juli (19.00 Uhr) wird ORF-Redakteur Andreas Landrock zum ersten Mal das Publikum begrüßen. Der 45-jährige Journalist Andreas Landrock wurde in einem aufwändigen Auswahlprozess unter Publikumsbeteiligung ausgewählt. Er wird die Sendung "Salzburg heute" in Zukunft abwechselnd mit Conny Deutsch, Barbara Weisl, Viola Wörter, Harald Manzl und Thomas Mussger präsentieren. In Wien aufgewachsen, studierte Landrock ab 1994 in seiner Heimatstadt Salzburg Rechtswissenschaften. Sein Berufswunsch war jedoch schon während seiner Schulzeit Journalist. Schließlich startete er seine Karriere 1999 im ORF-Landesstudio Salzburg.

Zunächst arbeitete Landrock als Sportredakteur für Radio Salzburg, nur kurze Zeit später als Nachrichtenredakteur. Ab 2001 moderierte er regelmäßig die Radio Salzburg Nachrichten inklusive der Morgen- und Mittagsjournale. In den vergangenen zehn Jahren gestaltete Landrock vermehrt Fernsehbeiträge, seit 2013 fungiert er auch als Chef vom Dienst bei der TV-Nachrichten-Sendung "Salzburg heute". Als Journalist ist Andreas Landrock vielseitig, er fühlt sich in allen Ressorts von Politik bis Kultur, Chronik bis Wirtschaft und Sport heimisch. Außerdem ist er immer wieder in den Nachrichtensendungen auf ORF 2 national präsent und gestaltet auch Dokumentationssendungen wie "Erlebnis Österreich" oder "Österreich Bild".

"Am wichtigsten ist mir der Respekt vor den Zuschauern. Ich will weder über- fordernd noch belehrend sein und so auf Augenhöhe mit dem Publikum agieren," sagt Andreas Landrock über seine neue Aufgabe.