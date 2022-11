Salzburg24 feiert 15. Geburtstag

Vor eineinhalb Jahrzehnten startete das erste reine Online-Nachrichtenportal Salzburgs.

Den Tipp bekam Nicole Schuchter 2007 von einer damaligen Redaktionskollegin bei der "Salzburger Volkszeitung": "Karin Portenkirchner, heute SN-Redakteurin, hat mir erzählt, dass es da was Neues aus Vorarlberg gibt. Genau kann sich zwar keiner erklären, was es ist - aber es hat irgendwas mit Internet zu tun." Wenig später ist Schuchter zu Salzburg24 gewechselt. Und hat Salzburgs erstes reines Online-Nachrichtenportal bis heute nicht verlassen.

Am Mittwoch feiert Salzburg24 seinen 15. Geburtstag. Schuchter ist mittlerweile Chefredakteurin und zugleich Geschäftsführerin der Salzburg24 GmbH, einer 100-Prozent-Tochter der "Salzburger Nachrichten". Die Plattform war jedoch nicht von Anfang an im Besitz der SN. Gegründet hat Salzburg24 das Vorarlberger Medienhaus, heute Russmedia. "Das Ziel von Russmedia war, in jedem Bundesland ein eigenes Onlineportal zu schaffen", erläutert Schuchter. Für Salzburg hätte es ferner das Ziel gegeben, binnen eines Jahres Marktführer zu werden. Als beide Vorhaben gescheitert waren, habe Russmedia das Portal den SN angeboten. Und diese schlugen zu.

Für Maximilian Dasch, einen der Geschäftsführer der "Salzburger Nachrichten", war die Entscheidung "ein strategisch wichtiger und zukunftsweisender Schritt auf dem Weg der Digitalisierung unseres Medienhauses". Die "Ergänzung am Salzburger Markt und Synergien im Verbund der SN" seien die Grundüberlegungen gewesen. Heute sei das SN-Onlinenetzwerk, bestehend aus SN.at und salzburg24.at, das reichweitenstärkste private Nachrichtenangebot im Bundesland.

Auch singulär betrachtet kann sich der Erfolg von Salzburg24 sehen lassen: Man liege "stetig unter den Top-3-Nachrichtenseiten im Bundesland", ergänzt Schuchter. Im Oktober zählte das Portal 1,4 Millionen Unique Clients, also Geräte, von denen aus die Seite angesteuert wurde. Erst vor Kurzem hat indessen das Branchenmagazin "Österreichs Journalist:in" Salzburg24 als die jüngste Redaktion des Landes ausgemacht - mit einem Altersschnitt von 30,7 Jahren. Schuchter, selbst 40 Jahre alt, sieht ihre Redaktion als "Sprungbrett für junge Journalistinnen und Journalisten".

Und wohin soll die Reise für Salzburg24 gehen? Für die nahe Zukunft hat Schuchter etwa ein Ziel: "Wir müssen wieder viel, viel mehr raus." Durch die Pandemie habe sich ein wesentlicher Teil der Recherche in die Redaktion verlagert. "Aber wir müssen raus zu den Leuten. Dort sind die Geschichten."