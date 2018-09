Der elfjährige Yuma hat in seinen wenigen Lebensjahren bereits acht Apps programmiert. Für seine neueste Entwicklung arbeitet der junge Australier nun mit einer Salzburger Firma zusammen.

Yuma Soerianto ist elf Jahre alt. Er geht in die Schule, spielt Klavier, übt Taekwondo - so wie viele Kinder in seinem Alter. Dennoch ist Yuma kein gewöhnlicher Bub. Der Australier gilt als Programmierwunderkind. Seit seinem sechsten Lebensjahr hat Yuma bereits acht Apps entwickelt.