Salzburger leitet EU Netzwerk zu Digitaler Medienpolitik

Die Europäische Kommission finanziert das Jean Monnet Forschungsnetzwerk "Europäische Digitale Medienpolitik" für drei Jahre. Beteiligt sind Forscher aus der ganzen Welt.

Erfolg für den Salzburger Kommunikationswissenschaftler Josef Trappel: Die Europäische Kommission finanziert für drei Jahre ein Netzwerk, das Kommunikationswissenschaftler Josef Trappel von der Universität Salzburg mit sechs Europäischen Partneruniversitäten gebildet hat. Im Zentrum steht die Frage, wie die Medienpolitik die digitale Transformation der Medienbranche optimal unterstützen kann. Die Wissenschaft analysiert die Folgen für die Demokratie und die Qualität der Medien. "Die Zusage aus Brüssel kommt zur rechten Zeit. Die Medien leiden unter den Folgen der Werbekrise, ausgelöst durch die Coronakrise", sagt Trappel. Zudem würden die die digitalen Plattformen ("Social Media") große Marktanteile bei den Usern und im Werbemarkt erobern: "Wie die Medienpolitik auf diese Herausforderung reagieren soll, ist unklar."



Das Netzwerk nimmt bereits im Oktober seine Arbeit auf. Expertinnen und Experten treffen sich zu Workshops und Konferenzen in den Partnerländern Finnland, Italien, Litauen, Niederlande, Portugal und Ungarn. Studierende können an einer Summer- und einer Winterschool in Salzburg und Venedig teilnehmen. Lehrende wiederum wird es ermöglicht, im Austausch an den Partneruniversitäten Lehraufgaben wahrnehmen. Das Netzwerk hält in Leuven (Belgien), Kaunas (Litauen) und Braga (Portugal) hochkarätig besetzte Konferenzen zur Digitalen Medien-Governance und Medienqualität ab. Den Schlusspunkt im Jahr 2023 setzt eine gesamteuropäische Konferenz.



Josef Trappel ist über die Zusage aus Brüssel erfreut: "Politische Ratlosigkeit können wir uns nicht mehr länger leisten. Das Forschungsnetz erlaubt uns, drei Jahre mit den besten Köpfen zusammenzuarbeiten und politische Leitlinien zu entwerfen."

Dieses Jahr hat das Jean Monnet Programm der Europäischen Kommission insgesamt 1447 Anträge erhalten, und davon 360 Projekte aus allen Wissenschaftsdisziplinen gefördert. Das Projekt "Europäische Digitale Medienpolitik" erhält die maximale Förderungssumme von 300.000 Euro.



Quelle: SN